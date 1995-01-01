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Дорогостоящие книги

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Быстрый просмотр Подарочная книга "Вино" Доминэ А.
Подарочная книга "Вино" Доминэ А.
150 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Подарочная книга "Шедевры русской живописи"
Подарочная книга "Шедевры русской живописи"
55 000 руб.
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Хит продаж
Быстрый просмотр Книга в кожаном переплете "Добыча"
Книга в кожаном переплете "Добыча"
75 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Подарочная книга "Шахматы"
Подарочная книга "Шахматы"
247 600 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Книга в кожаном переплете "Дом Романовых"
Книга в кожаном переплете "Дом Романовых"
90 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Книга в кожаном переплете "Спецслужбы мира за 500 лет"
Книга в кожаном переплете "Спецслужбы мира за 500 лет"
90 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Книга в кожаном переплете "Армяне. Народ-созидатель"
Книга в кожаном переплете "Армяне. Народ-созидатель"
123 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Книга в кожаном переплете "Масонство" (Pietra Scura)
Книга в кожаном переплете "Масонство" (Pietra Scura)
90 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Подарочное издание "Коран" (на арабском языке)
Подарочное издание "Коран" (на арабском языке)
75 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Подарочное издание "Библия" (с иконами)
Подарочное издание "Библия" (с иконами)
112 600 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Подарочное издание "Новый Завет и Псалтырь" (Calico)
Подарочное издание "Новый Завет и Псалтырь" (Calico)
72 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Книга в кожаном переплете "48 законов власти" Грин Р.
Книга в кожаном переплете "48 законов власти" Грин Р.
41 300 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Книга в кожаном переплете "Искусство войны" (в 3 томах)
Книга в кожаном переплете "Искусство войны" (в 3 томах)
75 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Gift book "Business: the ultimate resource"
Gift book "Business: the ultimate resource"
236 300 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Подарочная книга "Охота" Блюхель К. (Clinker)
Подарочная книга "Охота" Блюхель К. (Clinker)
337 600 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Подарочная книга "История Грузии" Картлис Цховреба
Подарочная книга "История Грузии" Картлис Цховреба
135 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Подарочная книга "Библейский атлас"
Подарочная книга "Библейский атлас"
180 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Подарочный набор книг "Спецназ ГРУ" (в 6-ти томах)
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Быстрый просмотр Подарочная книга "Бизнес" Полная энциклопедия
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Быстрый просмотр Подарочная книга "Библия в иллюстрациях" Г. Доре
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210 000 руб.
Наличие: мало
Быстрый просмотр Книга в кожаном переплете "Энциклопедия хоккея"
Книга в кожаном переплете "Энциклопедия хоккея"
90 000 руб.
Наличие: мало

Книги в дорогом переплете – это прекрасный повод порадовать виновника торжества оригинальным солидным подношением. Именно такие презенты в настоящее время выставляют в выгодном свете и того, кто дарит, и того, кто получает такой «умный» изысканный подарок. В этой блистательной коллекции вы сможете купить книги в дорогом переплёте, представленные великолепной подборкой самой интересной печатной продукции. Многообразие тем предоставляет возможность подбирать содержание в соответствии с конкретными вкусовыми предпочтениями одариваемого человека.

Чем вас порадуют самые дорогие книги России

  • колоритный фактурный переплёт, выполненный с использованием натуральной идеально выделанной тиснёной кожи;
  • страницы из премиальной бумаги с тиснением из люксовой фольги;
  • оригинальный футляр из дорогостоящей древесины с включением элементов из цветных металлов;
  • безукоризненный внешний вид драгоценного фолианта, способный украсить любую библиотеку;
  • увлекательное содержание под редакцией лучших литераторов страны

Такой аристократичный подарок однозначно затмит все другие презенты. Так что вы вместе с виновником торжества сможете получить свою порцию уважения и восхищения окружающих. И что самое приятное – подобная вещь будет годами напоминать владельцу о вашей поистине королевской щедрости!

Наш каталог дорогих книг постоянно пополняется новыми интересными позициями. Все товары могут быть отправлены в любой город России. Оплатить покупку можно любым удобным для вас способом. Мы сделаем всё возможное, чтобы желающие купить дорогие книги обязательно остались довольны, как сделанным приобретением, так и безупречным обслуживанием удалённого заказа. Наш интернет-магазин элитных подарков будет рад видеть вас в числе наших постоянных покупателей!

Дорогостоящие книги в подарок – отличный выбор книжных шедевров премиум класса!

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