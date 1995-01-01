Книги в дорогом переплете – это прекрасный повод порадовать виновника торжества оригинальным солидным подношением. Именно такие презенты в настоящее время выставляют в выгодном свете и того, кто дарит, и того, кто получает такой «умный» изысканный подарок. В этой блистательной коллекции вы сможете купить книги в дорогом переплёте, представленные великолепной подборкой самой интересной печатной продукции. Многообразие тем предоставляет возможность подбирать содержание в соответствии с конкретными вкусовыми предпочтениями одариваемого человека.

Чем вас порадуют самые дорогие книги России

колоритный фактурный переплёт, выполненный с использованием натуральной идеально выделанной тиснёной кожи;

страницы из премиальной бумаги с тиснением из люксовой фольги;

оригинальный футляр из дорогостоящей древесины с включением элементов из цветных металлов;

безукоризненный внешний вид драгоценного фолианта, способный украсить любую библиотеку;

увлекательное содержание под редакцией лучших литераторов страны

Такой аристократичный подарок однозначно затмит все другие презенты. Так что вы вместе с виновником торжества сможете получить свою порцию уважения и восхищения окружающих. И что самое приятное – подобная вещь будет годами напоминать владельцу о вашей поистине королевской щедрости!

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Дорогостоящие книги в подарок – отличный выбор книжных шедевров премиум класса!